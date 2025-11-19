TEMAS DE HOY:
Política

Comisión de Constitución aprueba sin modificaciones ley de subnacionales y lo remite al pleno

Sin modificación de la norma se mantiene la disposición vigente que exige que los partidos y agrupaciones cuenten con personería consolidada al menos 90 días antes de la convocatoria electoral.

Hans Franco

19/11/2025 19:51

Foto: Comisión aprueba ley de subnacionales sin modificación, pasa al pleno (APG)
La Paz

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el informe del Comité de Democracia y Sistema Electoral que proponía levantar las restricciones para que organizaciones políticas que no concluyeron su trámite de personería jurídica puedan participar en las próximas elecciones subnacionales. La comisión aprobó en grande y detalle el proyecto de ley remitido de la Cámara de Senadores y ahora remitirá el informe al pleno para su debate. 

Sin modificación de la norma se mantiene la disposición vigente que exige que los partidos y agrupaciones cuenten con personería consolidada al menos 90 días antes de la convocatoria electoral.

El diputado René Arévalo destacó que mantener el texto original es esencial para garantizar el cumplimiento del calendario electoral definido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Se tiene que aprobar la ley anterior para cumplir con las elecciones subnacionales, porque si empezamos a escuchar a la minoría, perjudicaría las elecciones subnacionales con autoridades autoprorrogadas”, afirmó.

La Cámara de Diputados deberá resolver el tema en las próximas horas, en medio de crecientes presiones para evitar retrasos que comprometan el proceso electoral subnacional previsto para 2025.

