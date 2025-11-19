Personal de la Unidad Operativa de Bomberos de la Policía Boliviana continúa con los trabajos de búsqueda de dos personas que permanecen desaparecidas desde el pasado lunes en la comunidad de Achira, del municipio de Samaipata, departamento de Santa Cruz, debido a la riada.

Las labores se iniciaron desde muy temprano este miércoles y se extenderán por varios kilómetros a lo largo del río de la zona.

El coronel Carlos Veizaga, director de la Unidad Operativa de Bomberos, informó que los equipos han estado trabajando durante dos días en el área donde se vio por última vez a las personas ahora desaparecidas, pero la búsqueda se ampliará este miércoles hacia las riberas del río.

“Para nosotros es importante brindar tranquilidad a las familias. Continuaremos con este tipo de trabajos coordinando con las autoridades”, señaló Veizaga.

Los rescatistas enfrentan dificultades debido a la acumulación de troncos, piedras y empalizadas que dejó la crecida del río, lo que hace que las tareas sean más arduas y riesgosas.

Fuga de gas obliga al cierre temporal de carretera en Cuevas

Por otra parte, el coronel Veizaga informó sobre un incidente registrado en el sector de Cuevas, donde un oleoducto resultó afectado por las inclemencias del tiempo, provocando una fuga de gas. Debido al riesgo, la Policía determinó el cierre temporal de la carretera para evitar incidentes mayores.

“Es un gas totalmente nocivo que puede generar una explosión ante cualquier chispa. Pedimos precaución y paciencia a todos los transportistas”, afirmó.

Se prevé que en un lapso de dos a tres horas la circulación pueda restablecerse, una vez que se verifique que el gas se haya disipado y la zona esté nuevamente segura.

Mira la programación en Red Uno Play