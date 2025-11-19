Hombre mordido por víbora sigue en observación en El Torno: su salud continúa en riesgo

El comunario del Distrito Municipal n.º 7 de El Torno, que fue mordido por una víbora, continúa en observación en una sala de cuidados intermedios, luego de presentar un cuadro ofídico. El paciente recibió el tratamiento respectivo; sin embargo, su salud aún se encuentra en riesgo, sostuvo el médico internista de este municipio.

Según el reporte médico, el paciente llegó hasta el centro médico luego de haber sido mordido por una víbora.

“El paciente recibió la atención necesaria, que es el suero antiofídico, pero estamos esperando el control laboratorial, puesto que su salud aún está en riesgo al ser una víbora bastante venenosa”, señaló el doctor Fernando Pinto.

El galeno indicó que su evolución es lenta, pero favorable, y aún persisten fuertes dolores en el dorso del pie izquierdo.

Por el momento se continuará siendo atendido en el centro de salud de El Torno, y se aguardan los resultados de laboratorio para determinar si es necesario trasladarlo a un hospital de tercer nivel.

El hombre de 34 años tuvo que ser evacuado por vía aérea luego de ser mordido por una serpiente en una zona de difícil acceso debido a las lluvias y la crecida de una quebrada, según informó la Alcaldía del municipio.

