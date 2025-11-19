TEMAS DE HOY:
Menor desaparecida madre apuñala a su hija Buscan a Lito Coca Arandia

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hombre mordido por víbora sigue en observación en El Torno: su salud continúa en riesgo

Personal médico de El Torno aguarda los resultados del laboratorio para determinar si es necesario trasladarlo a un hospital de tercer nivel.

Naira Menacho

18/11/2025 21:52

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El comunario del Distrito Municipal n.º 7 de El Torno, que fue mordido por una víbora, continúa en observación en una sala de cuidados intermedios, luego de presentar un cuadro ofídico. El paciente recibió el tratamiento respectivo; sin embargo, su salud aún se encuentra en riesgo, sostuvo el médico internista de este municipio.

 Según el reporte médico, el paciente llegó hasta el centro médico luego de haber sido mordido por una víbora.

“El paciente recibió la atención necesaria, que es el suero antiofídico, pero estamos esperando el control laboratorial, puesto que su salud aún está en riesgo al ser una víbora bastante venenosa”, señaló el doctor Fernando Pinto.  

El galeno indicó que su evolución es lenta, pero favorable, y aún persisten fuertes dolores en el dorso del pie izquierdo.  

Por el momento se continuará siendo atendido en el centro de salud de El Torno, y se aguardan los resultados de laboratorio para determinar si es necesario trasladarlo a un hospital de tercer nivel.

El hombre de 34 años tuvo que ser evacuado por vía aérea luego de ser mordido por una serpiente en una zona de difícil acceso debido a las lluvias y la crecida de una quebrada, según informó la Alcaldía del municipio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD