Plazo para convocar a elecciones subnacionales vence el 22 de noviembre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el 22 de noviembre es la fecha límite para la convocatoria oficial a las elecciones subnacionales, un proceso que mantiene en tensión a la Asamblea Legislativa, donde aún se debate la aprobación de la Ley de Elecciones Subnacionales.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Saúl Paniagua, explicó que la normativa establece con claridad que la convocatoria debe emitirse 120 días antes de la fecha de los comicios, lo que deja un margen de tiempo extremadamente reducido.

“Estamos hablando de que nos quedan apenas cinco días, hasta el 22 de noviembre. La ley es clara: 120 días antes se tiene que convocar, y estamos ya sobre el límite”, detalló.

Paniagua manifestó su expectativa de que la Asamblea Legislativa acelere el tratamiento del proyecto de ley para no poner en riesgo el calendario electoral.

“Esperamos que en las próximas horas la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley. Apenas se sancione y promulgue, nosotros inmediatamente lanzamos la convocatoria porque estamos, literalmente, a contrarreloj”, afirmó.

El vocal también recordó que el derecho a la participación política, establecido en el artículo 26 de la Constitución, se mantiene plenamente vigente, aunque sujeto al cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Asimismo, Paniagua señaló que no se modificarán artículos de la normativa y advirtió que, una vez promulgada la ley y emitida la convocatoria, los plazos empezarán a correr de inmediato para organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y organizaciones departamentales. “Muchos ya no van a alcanzar, ¿no es cierto?, a llegar a este proceso”, adelantó.

El cronograma previsto fija las elecciones subnacionales para el 22 de marzo, mientras que las nuevas autoridades departamentales y municipales serían posesionadas durante el mes de abril, para iniciar oficialmente sus funciones.

