Jorge Francisco Del Solar Bueno asume la Gerencia General de Entel S.A. y anuncia compromiso con el fortalecimiento institucional

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel S.A., oficializó este martes la posesión de Jorge Francisco Del Solar Bueno como nuevo Gerente General, designado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

En su primera intervención, Del Solar expresó su compromiso con el fortalecimiento de la empresa:

"Vengo a sumar, a dar mi granito de arena, a hacer crecer más Entel. (…) Es una empresa público-privada que tenemos que seguir trabajando para hacerla crecer mucho más", afirmó.

El nuevo gerente cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito privado, donde es reconocido por su capacidad de gestión y su enfoque orientado al bienestar de la población.

Durante el acto de presentación, el presidente del Directorio de Entel, José Antonio Uño, destacó que la empresa inicia una nueva etapa institucional bajo este liderazgo.

“Sin duda se avecinan muchos desafíos, pero estamos seguros de que bajo este nuevo liderazgo abordaremos cada uno de ellos con la premisa ineludible de seguir conectando a los bolivianos y a las bolivianas”, expresó.

Con esta designación, Entel busca consolidar su crecimiento y reforzar su rol estratégico en la expansión de los servicios de telecomunicaciones en todo el país.

Con información de ABI.

