Mario Requena es el nuevo director de la ASFI y Marcelo Fernández dirigirá la Gestora Pública

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó este martes a Marcelo Vladimir Fernández Quiroga como gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y a Mario Walter Requena Pinto como director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Durante el acto, Espinoza destacó la importancia estratégica de ambas instituciones para la estabilidad económica del país y pidió a las nuevas autoridades trabajar con transparencia, eficiencia y sentido de responsabilidad.

En referencia al nuevo titular de la ASFI, el ministro fue contundente:

“A Mario Requena, director de la ASFI, un simple mensaje: el Estado tranca se ha acabado. Lo que necesitamos es una ASFI que facilite la intermediación financiera porque necesitamos que el crédito vuelva a fluir, que le dé certidumbre a los ciudadanos sobre sus ahorros, que tengan la seguridad de que están bien cuidados en un sistema financiero bien administrado”.

Respecto a la Gestora Pública, Espinoza enfatizó que su misión es garantizar la protección y administración responsable de los aportes de los trabajadores:

“A Vladimir Fernández de la Gestora, los aportes son sagrados, eso significa que deben ser administrados con independencia. Otra de las arcas chicas del gobierno pasado ha sido la Gestora y ahora hay que administrar con responsabilidad esos recursos y trabajar en conjunto con la ASFI para que los créditos fluyan; esa es la misión que tienen ustedes”.

En su intervención, el nuevo gerente general de la Gestora, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, aseguró que trabajará para recuperar la confianza de la población:

“Decirles a los bolivianos que vamos a ganar su confianza para que todas las pensiones de todos ustedes estén seguras y bien respaldadas. Agradezco al ministro por la confianza”.

Por su parte, el nuevo director de la ASFI, Mario Walter Requena Pinto, comprometió un trabajo arduo y permanente:

“Lo que podemos prometer es que vamos a trabajar; es lo que nos ha dicho el presidente. Hay mucho trabajo por hacer y estamos dispuestos a hacerlo sin medida”.

