Declaran tolerancia laboral por emergencia en el municipio de Samaipata

Edgar Morales, ministro de Trabajo, informó este martes que el Gobierno ha dispuesto decretar tolerancia laboral en Samaipata, municipio declarado en emergencia por desastre después de que las lluvias ocasionasen afectaciones y desaparición de personas.

La autoridad dijo que esta tolerancia tiene alcance para trabadores del sector público y privado y tendrá una vigencia de tres días.

“Estamos dando una tolerancia laboral de hasta tres días para las personas afectadas que trabajan en diferentes lugares y esas personas necesitan esa tolerancia”, explicó Morales.

Entre las zonas más golpeadas está la comunidad de Achira, donde varias familias quedaron sin electricidad, agua potable ni vías de acceso tras el colapso de infraestructura pública y el arrastre de viviendas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata aprobó la Ley Municipal N° 13/2025, que declara desastre en esta jurisdicción debido a las intensas lluvias que han golpeado a diversas comunidades rurales. La norma fue promulgada por Sharon Aracely Sejas Rocabado, presidenta del Concejo Municipal, tras la presentación de los informes legal y técnico que respaldan la medida.

Video: Bolivia Tv

Mira la programación en Red Uno Play