TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Policía Donaciones

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Presidente compromete $us 380 mil para ayuda humanitaria en Samaipata

Si bien la prioridad actual es la atención inmediata a los damnificados, el presidente adelantó que posteriormente se evaluarán las necesidades de reconstrucción y reposición de infraestructura en las comunidades afectadas.

Hans Franco

18/11/2025 12:49

Foto: Presidente compromete $us 380 mil para ayuda humanitaria en Samaipata
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz arribó al mediodía de este martes al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde abordó un helicóptero militar con destino a la zona de desastre en el municipio de Samaipata, Santa Cruz, afectado por severas inundaciones y deslizamientos. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, con quien coordina las acciones inmediatas de respuesta.

En declaraciones a los medios, el jefe de Estado confirmó que, gracias a gestiones urgentes ante organismos internacionales, se aseguraron cerca de 380 mil dólares provenientes de Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), monto destinado exclusivamente a asistencia comunitaria y ayuda humanitaria.

“Hasta ahora, a través de Fonplata y el BID, hemos conseguido cerca de 380 mil dólares que solo van a ser para ayuda comunitaria; no son infraestructuras, eso tiene otro tipo de valoración. Primero es atender a las personas, hallar a los desaparecidos y garantizar la ayuda humanitaria”, declaró Paz.

El presidente informó que se realiza un trabajo conjunto entre los ministerios de Obras Públicas, Gobierno, Presidencia y Economía, así como con los equipos de emergencia que se encuentran desplazados en la zona afectada.

“Qué desgracia lo que nos ha ocurrido, pero hay que trabajar para atender a las familias”, afirmó el mandatario.

Paz destacó además la labor coordinada entre los equipos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que avanzan en tareas de rescate, búsqueda y evacuación. Subrayó también la buena coordinación con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para garantizar una respuesta rápida y unificada.

Si bien la prioridad actual es la atención inmediata a los damnificados, el presidente adelantó que posteriormente se evaluarán las necesidades de reconstrucción y reposición de infraestructura en las comunidades afectadas.

Paz remarcó que la capacidad financiera del Estado es limitada y llamó nuevamente al apoyo de aliados internacionales:

“En cuanto a los recursos del Estado, son mínimos. Por eso llamamos a la cooperación internacional. Estamos ordenando la casa y, en esta situación de emergencia, necesitamos colaboración extra”.

El presidente continuará su recorrido por Samaipata durante la jornada, supervisando las labores de emergencia y dialogando con las familias damnificadas.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD