Presidente compromete $us 380 mil para ayuda humanitaria en Samaipata

El presidente Rodrigo Paz arribó al mediodía de este martes al aeropuerto internacional de Viru Viru, donde abordó un helicóptero militar con destino a la zona de desastre en el municipio de Samaipata, Santa Cruz, afectado por severas inundaciones y deslizamientos. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, con quien coordina las acciones inmediatas de respuesta.

En declaraciones a los medios, el jefe de Estado confirmó que, gracias a gestiones urgentes ante organismos internacionales, se aseguraron cerca de 380 mil dólares provenientes de Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), monto destinado exclusivamente a asistencia comunitaria y ayuda humanitaria.

“Hasta ahora, a través de Fonplata y el BID, hemos conseguido cerca de 380 mil dólares que solo van a ser para ayuda comunitaria; no son infraestructuras, eso tiene otro tipo de valoración. Primero es atender a las personas, hallar a los desaparecidos y garantizar la ayuda humanitaria”, declaró Paz.

El presidente informó que se realiza un trabajo conjunto entre los ministerios de Obras Públicas, Gobierno, Presidencia y Economía, así como con los equipos de emergencia que se encuentran desplazados en la zona afectada.

“Qué desgracia lo que nos ha ocurrido, pero hay que trabajar para atender a las familias”, afirmó el mandatario.

Paz destacó además la labor coordinada entre los equipos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que avanzan en tareas de rescate, búsqueda y evacuación. Subrayó también la buena coordinación con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para garantizar una respuesta rápida y unificada.

Si bien la prioridad actual es la atención inmediata a los damnificados, el presidente adelantó que posteriormente se evaluarán las necesidades de reconstrucción y reposición de infraestructura en las comunidades afectadas.

Paz remarcó que la capacidad financiera del Estado es limitada y llamó nuevamente al apoyo de aliados internacionales:

“En cuanto a los recursos del Estado, son mínimos. Por eso llamamos a la cooperación internacional. Estamos ordenando la casa y, en esta situación de emergencia, necesitamos colaboración extra”.

El presidente continuará su recorrido por Samaipata durante la jornada, supervisando las labores de emergencia y dialogando con las familias damnificadas.

