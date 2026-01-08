Termina receso legislativo y adelantan que trabajarán sobre el funcionamiento del TCP

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) retorna de vacaciones; el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, adelantó que una de las primeras leyes en tratar será el funcionamiento del trabajo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ávila en conferencia de prensa se refirió a que desde el ente legislativo trabajará en poder resolver el funcionamiento del TCP con cuatro magistrados, además de la elección de los tribunales departamentales que no cuentan con esta autoridad.

“Hay que resolver el tema de cómo va a funcionar el Tribunal Constitucional con cuatro miembros, hay que definir el tema de la elección de los tribunos faltantes del TCP, hay la necesidad de una norma marco de deslinde de competencias entre los órganos del Estado”, mencionó Ávila.

Este viernes 9 de enero, tanto diputados como senadores deberán retornar a La Paz para continuar con sus labores después de 15 días de vacaciones desde el anterior 25 de diciembre del 2025.

Mira la programación en Red Uno Play