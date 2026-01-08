TSJ: segunda lista de indultos ya está disponible con 157 beneficiarios

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó la segunda lista de certificaciones de indulto, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Supremo 5460 de octubre de 2025.

En esta oportunidad, 157 cédulas de identidad permiten verificar la disponibilidad de las certificaciones para las personas beneficiadas.

El TSJ aclaró que cualquier consulta relacionada con este trámite debe realizarse exclusivamente a través de la Plataforma de Atención al Público e Informaciones del TSJ, diseñada para orientar a la ciudadanía y brindar información oficial.

Asimismo, la institución recordó que las dudas sobre la lista y el procedimiento serán atendidas en línea, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30, mediante la misma plataforma.

