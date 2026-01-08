TEMAS DE HOY:
Niña desaparecida en La Guardia Desaparición de joyero desfalco millonario

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

TSJ: segunda lista de indultos ya está disponible con 157 beneficiarios

El Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer 157 cédulas de identidad vinculadas a la segunda lista de certificaciones de indulto, en cumplimiento del Decreto Supremo 5460 de octubre de 2025.

Silvia Sanchez

08/01/2026 14:00

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó la segunda lista de certificaciones de indulto, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Supremo 5460 de octubre de 2025.

En esta oportunidad, 157 cédulas de identidad permiten verificar la disponibilidad de las certificaciones para las personas beneficiadas.

El TSJ aclaró que cualquier consulta relacionada con este trámite debe realizarse exclusivamente a través de la Plataforma de Atención al Público e Informaciones del TSJ, diseñada para orientar a la ciudadanía y brindar información oficial.

Asimismo, la institución recordó que las dudas sobre la lista y el procedimiento serán atendidas en línea, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30, mediante la misma plataforma.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD