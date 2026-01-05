TEMAS DE HOY:
Política

COB anuncia bloqueo nacional de caminos desde este martes

Tras un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) el secretario ejecutivo Mario Argollo anunció un bloqueo nacional de caminos desde las 00:00 horas del martes 6 de enero

Juan Marcelo Gonzáles

05/01/2026 19:25

Foto: Ampliado de emergencia de la COB (redes sociales)
La Paz

Tras un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) el secretario ejecutivo Mario Argollo anunció un bloqueo nacional de caminos desde las 00:00 horas del martes 06 de enero.

El pedido único de la COB es la abrogación del Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional y que se pueda redactar un decreto paralelo donde solo se contemple el tema de la subvención y los bonos.

“Se va a ingresar a un bloqueo nacional de caminos a nivel nacional compañeros, esto para que el gobierno comprenda que el pedido no es un capricho de un sector (…) desde el día de mañana (martes) desde las cero horas” así lo anunció Argollo la nueva medida de presión.

Este es el instructivo de la COB para el bloqueo nacional de caminos.

