El presidente del BID llegará a Bolivia a mediados de enero

El ministro de Desarrollo y Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero, confirmó que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, llegará al país después de 15 años.

De concretarse la agenda de Goldfajn, los días 13 y 14 de enero, el representante del BID sostendrá reuniones en La Paz y Santa Cruz con el presidente Rodrigo Paz y empresarios para tratar temas relacionados con financiamiento externo.

El BID en los últimos años fue un aliado económico para el país, donde financió créditos para proyectos de carreteras, salud, educación, agua y energía, entre otros. Además, el BID realiza asesoramientos en estudios de inversión y fortalecimiento institucional.

Según la agenda, Goldfajn se reunirá con los ministros de Planificación, Presidencia, Economía y Cancillería para luego tener su encuentro con el presidente Rodrigo Paz para cerrar los acuerdos este 13 de enero.

El 14 de enero, el presidente del BID tiene agendado reuniones con empresas privadas.

Mira la programación en Red Uno Play