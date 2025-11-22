TEMAS DE HOY:
Comunidad

Comité Cívico mantiene abierto punto de acopio para ayudar a Samaipata

La institución cívica coordina la recepción y envío de alimentos, medicinas y equipos de rescate para las familias afectadas por las recientes lluvias.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/11/2025 22:18

Foto: Comité Pro Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La solidaridad de los cruceños continúa llegando a Samaipata, luego de que las recientes inclemencias del tiempo afectaran a cientos de familias en la comunidad de Achira.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se ha convertido en puntos de acopio para donaciones de alimentos, vestimenta y medicamentos.

“Queremos que la ayuda llegue a todos los damnificados. Cerca de mil personas se han visto afectadas y recién se han abierto las carreteras hacia Samaipata, por lo que necesitamos enviar toda la ayuda posible”, afirmó el vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana.

Hasta la fecha, se han despachado alrededor de 15 toneladas de ayuda humanitaria, además de equipos de rescate y medicamentos enviados por la Unión Juvenil y otros colectivos. Las damas cívicas también han aportado con un camión de insumos para la comunidad.

El Comité Cívico subrayó la importancia de continuar recaudando donativos, especialmente medicamentos, ante la expectativa de una alta demanda en salud para los habitantes de la zona.

La institución hizo un llamado a todos los bolivianos a sumarse a esta causa y llevar sus contribuciones al Comité Cívico Pro Santa Cruz.

“La unidad de todos los bolivianos es fundamental. Invitamos a todos los que puedan ayudar a aportar medicamentos y otros insumos que sean necesarios para las familias afectadas”, expresó el vicepresidente.

 

