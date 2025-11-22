Colegios en Samaipata funcionan como centros de acopio y refugio tras desastre

Tras la reciente tragedia ocurrida en Samaipata, el director departamental de educación, Nelson Alcocer, se trasladó personalmente a las comunidades afectadas, principalmente Achira y Cuevas, para evaluar la situación y definir acciones inmediatas en el sector educativo.

Alcocer destacó que varias unidades educativas han sufrido daños significativos y que actualmente se encuentran siendo utilizadas como centros de acopio, refugio para familias damnificadas y puntos de monitoreo para las brigadas de apoyo.

"Prácticamente estamos colaborando de esa manera, por lo tanto, hay un cambio de modalidad en las labores educativas", señaló el director.

El funcionario también lamentó la pérdida de hogares de directores, profesores y estudiantes, así como de material educativo como textos y cuadernos.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha dispuesto una flexibilización en las labores educativas, priorizando la atención humana y el apoyo moral sobre la continuidad académica tradicional.

Sobre la culminación del año escolar, Alcocer explicó que, dada la proximidad del cierre de clases y la situación crítica en la zona, se tomará en cuenta lo acumulado hasta la fecha para asignar puntajes finales a los estudiantes, en lugar de exigir la continuación normal de las clases, que se ve limitada por la falta de servicios básicos y electricidad.

Finalmente, se destacó la coordinación con brigadas médicas y de apoyo, quienes continúan trabajando en las comunidades afectadas para garantizar asistencia a los habitantes y mantener los puntos de acopio operativos.

