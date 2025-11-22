TEMAS DE HOY:
Hombre muere electrocutado estudiante atropellada recuperó su celular

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Colegios en Samaipata funcionan como centros de acopio y refugio tras desastre

El director departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que los estudiantes serán evaluados con lo acumulado hasta la fecha debido a la falta de servicios básicos en la zona afectada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/11/2025 21:54

Foto: Alcaldía de Samaipata
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la reciente tragedia ocurrida en Samaipata, el director departamental de educación, Nelson Alcocer, se trasladó personalmente a las comunidades afectadas, principalmente Achira y Cuevas, para evaluar la situación y definir acciones inmediatas en el sector educativo.

Alcocer destacó que varias unidades educativas han sufrido daños significativos y que actualmente se encuentran siendo utilizadas como centros de acopio, refugio para familias damnificadas y puntos de monitoreo para las brigadas de apoyo.

"Prácticamente estamos colaborando de esa manera, por lo tanto, hay un cambio de modalidad en las labores educativas", señaló el director.

El funcionario también lamentó la pérdida de hogares de directores, profesores y estudiantes, así como de material educativo como textos y cuadernos.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha dispuesto una flexibilización en las labores educativas, priorizando la atención humana y el apoyo moral sobre la continuidad académica tradicional.

 

Sobre la culminación del año escolar, Alcocer explicó que, dada la proximidad del cierre de clases y la situación crítica en la zona, se tomará en cuenta lo acumulado hasta la fecha para asignar puntajes finales a los estudiantes, en lugar de exigir la continuación normal de las clases, que se ve limitada por la falta de servicios básicos y electricidad.

Finalmente, se destacó la coordinación con brigadas médicas y de apoyo, quienes continúan trabajando en las comunidades afectadas para garantizar asistencia a los habitantes y mantener los puntos de acopio operativos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD