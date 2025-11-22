Colegios en Samaipata funcionan como centros de acopio y refugio tras desastre

El director departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que los estudiantes serán evaluados con lo acumulado hasta la fecha debido a la falta de servicios básicos en la zona afectada.
21/11/2025 21:54
Escuchar esta nota
Tras la reciente tragedia ocurrida en Samaipata, el director departamental de educación, Nelson Alcocer, se trasladó personalmente a las comunidades afectadas, principalmente Achira y Cuevas, para evaluar la situación y definir acciones inmediatas en el sector educativo.
Alcocer destacó que varias unidades educativas han sufrido daños significativos y que actualmente se encuentran siendo utilizadas como centros de acopio, refugio para familias damnificadas y puntos de monitoreo para las brigadas de apoyo.
"Prácticamente estamos colaborando de esa manera, por lo tanto, hay un cambio de modalidad en las labores educativas", señaló el director.
El funcionario también lamentó la pérdida de hogares de directores, profesores y estudiantes, así como de material educativo como textos y cuadernos.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha dispuesto una flexibilización en las labores educativas, priorizando la atención humana y el apoyo moral sobre la continuidad académica tradicional.
Finalmente, se destacó la coordinación con brigadas médicas y de apoyo, quienes continúan trabajando en las comunidades afectadas para garantizar asistencia a los habitantes y mantener los puntos de acopio operativos.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00