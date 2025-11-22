Lluvias podrían provocar desbordes: Searpi pide alejarse de los ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un pronóstico de intensas lluvias para los próximos días, advirtiendo afectaciones en al menos cinco departamentos del país.

Las precipitaciones podrían elevar el caudal de los principales ríos, generando riesgo de desbordes, inundaciones y emergencias en zonas vulnerables.

Ante esta situación, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) activó trabajos de prevención y reiteró su llamado a la población para mantenerse alejada de los ríos y cuerpos de agua durante este periodo crítico.

Recomendaciones del Searpi

El director del Searpi informó que la institución se encuentra en alerta por el aumento de caudales en la cuenca del río Piraí, desde Samaipata hasta San Pedro, así como en los ríos Yapacaní, Chilo y Parapetí.

Ribero informó además que el Searpi dispuso maquinaria adicional para atender los puntos más críticos, reforzar defensivos y evitar mayores daños.

“Estamos desplegando una maquinaria más al lugar. Estamos llevando material como malla, fierro, bolsas y postes donados por la ABT. Con esto vamos a ejecutar trabajos de regularización y construir defensivos provisorios", indicó.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas ribereñas a mantenerse informados y colaborar con las medidas preventivas para evitar mayores daños ante posibles nuevas lluvias.

