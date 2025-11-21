La inestabilidad climática volvió a golpear con fuerza a los Valles Cruceños la tarde de este viernes, donde se registraron lluvias intensas, descargas eléctricas y caída de granizo en distintos puntos de la región. El fenómeno provocó dificultades en las rutas y preocupación en comunidades que aún se encuentran vulnerables tras recientes deslizamientos.

Un conductor que transitaba por la vía Mairana–Samaipata reportó una fuerte tormenta acompañada de rayos y granizo, lo que redujo considerablemente la visibilidad y generó condiciones peligrosas para los vehículos que permanecían en circulación.

Pasado el mediodía de este viernes, una intensa lluvia volvió a afectar a la comunidad de Achira, en Samaipata, donde los equipos de emergencia tuvieron que detener las labores de estabilización en la zona del reciente deslizamiento. Vecinos alertaron que aún falta maquinaria para reforzar el terreno y temen que el incremento del caudal de agua agrave la situación durante la noche.

Las páginas informativas locales también han difundido el impacto del temporal. Según un video publicado por el portal Revista Al Día, entre Mairana y Samaipata se registró nuevamente lluvia con descargas eléctricas y caída de granizo. Por su parte, Perspectiva Valles Cruceños reportó fuertes precipitaciones y granizada en Racete – Quirusillas y en otras comunidades del sector.

En Racete, Quirusillas, productores locales confirmaron que la granizada afectó cultivos y provocó daños “considerables”, generando inquietud entre las familias que dependen de la actividad agrícola.

