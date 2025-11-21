Vuelve la lluvia a Achira y aumenta la preocupación por los desaparecidos

La comunidad de Achira, situada en la ruta hacia los Valles cruceños, volvió a sentir este viernes el temor que dejó la mazamorra registrada el pasado lunes. Pasado el mediodía, comenzó a caer una lluvia leve pero constante, suficiente para activar nuevamente la alerta entre los vecinos que aún no se reponen del desastre que arrasó viviendas, cultivos y caminos, y que dejó a dos personas desaparecidas: una mujer de 87 años y una joven de 21.

En la zona, el ambiente es de inquietud. Familias enteras se mantienen en movimiento, observando el cauce del río y evaluando rutas de evacuación por si el agua vuelve a desbordarse.

A pesar de las condiciones climáticas, las labores de emergencia no se han detenido. Maquinaria pesada continúa trabajando en la estabilización de la vía y en la limpieza de los sectores más afectados. En paralelo, brigadas médicas, personal del Sedcam y grupos de rescate se mantienen desplegados en el área desde hace cuatro días.

Bomberos de la Policía, junto a voluntarios, reanudaron la búsqueda de las dos personas desaparecidas, aunque la lluvia amenaza con dificultar la tarea en las próximas horas. Los

