TEMAS DE HOY:
Asesinato Adolescente muere ahogado Tráfico de drogas

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Vuelve la lluvia a Achira y aumenta la preocupación por los desaparecidos

A pesar de las condiciones climáticas, las labores de emergencia no se han detenido. Maquinaria pesada continúa trabajando en la estabilización de la vía y en la limpieza de los sectores más afectados.

Charles M. Flores

21/11/2025 13:53

Vuelve la lluvia a Achira y aumenta la preocupación en los comunarios. FOTO: Luis Coronado, periodista Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La comunidad de Achira, situada en la ruta hacia los Valles cruceños, volvió a sentir este viernes el temor que dejó la mazamorra registrada el pasado lunes. Pasado el mediodía, comenzó a caer una lluvia leve pero constante, suficiente para activar nuevamente la alerta entre los vecinos que aún no se reponen del desastre que arrasó viviendas, cultivos y caminos, y que dejó a dos personas desaparecidas: una mujer de 87 años y una joven de 21.

En la zona, el ambiente es de inquietud. Familias enteras se mantienen en movimiento, observando el cauce del río y evaluando rutas de evacuación por si el agua vuelve a desbordarse.

A pesar de las condiciones climáticas, las labores de emergencia no se han detenido. Maquinaria pesada continúa trabajando en la estabilización de la vía y en la limpieza de los sectores más afectados. En paralelo, brigadas médicas, personal del Sedcam y grupos de rescate se mantienen desplegados en el área desde hace cuatro días.

Bomberos de la Policía, junto a voluntarios, reanudaron la búsqueda de las dos personas desaparecidas, aunque la lluvia amenaza con dificultar la tarea en las próximas horas. Los

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD