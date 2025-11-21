Intensifican operativos de remoción de lodo en Achira para ubicar a desaparecidas

La búsqueda de las dos personas desaparecidas tras el desborde del río que afectó a la comunidad de Achira continúa por quinto día consecutivo.

Las víctimas, una mujer de 87 años —identificada como Ramona Vanegas— y un joven de 21, siguen sin ser encontradas mientras maquinaria pesada, militares y voluntarios trabajan en medio de grandes acumulaciones de lodo y escombros.

En el sector conocido como la cancha, uno de los puntos más afectados por el siniestro del pasado lunes, familiares y comunarios se mantienen en vigilia acompañando las labores de rescate. Entre ellos se encuentra Ingrid Vanegas, sobrina de la señora Ramona, quien expresó la angustia que vive su familia ante la incertidumbre.

“Seguimos con la búsqueda. Hemos empezado y seguiremos hasta terminar. Mi única esperanza es que saquen todo este lodo de acá para descartar que mi tía esté aquí y que siga la búsqueda para la otra señora de la otra familia”, señaló con evidente preocupación.

El área donde se presume podría estar la adulta mayor continúa siendo intervenida. “Este es el sector de la cancha. Están limpiando su casa. Pero yo como familia pido que saquen todo ese lodo para descartar que mi tía esté ahí y que siga la búsqueda también para la otra señora, para la otra familia que lo ha perdido. Es lo único que pedimos y que la gente lo comprenda”, insistió Ingrid.

Las labores son complejas. El desborde del río dejó extensas zonas cubiertas de lodo espeso, además de daños a viviendas y tramos de la carretera principal que conecta los Valles cruceños. Pese a ello, maquinaria municipal, efectivos militares y vecinos de la comunidad trabajan sin descanso removiendo tierra, despejando accesos y rastreando los sectores más riesgosos.

