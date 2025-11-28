Tras 12 días de intensa búsqueda, personal de Bomberos logró encontrar este viernes el cuerpo de una de las dos mujeres desaparecidas luego de la riada registrada en la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata. El hallazgo se produjo en la zona de Los Pinos, a aproximadamente 70 kilómetros río abajo del punto donde ocurrió el desastre.

El cuerpo fue ubicado tras una caminata de tres horas por una quebrada de difícil acceso, entre matorrales y vegetación densa, lo que complicó el trabajo del equipo de rescate. Luego de ser recuperado, fue trasladado hasta la morgue de Mairana, donde se le practicará la autopsia médico legal correspondiente.

Aunque las autoridades aún trabajan en la identificación oficial, familiares de Ramona Vanegas, de 87 años, indicaron preliminarmente que el cuerpo correspondería a ella. No obstante, los estudios forenses buscan confirmar si se trata de la mujer de la tercera edad o de Verónica Peña, de 23 años, ambas arrastradas por la fuerza del agua el día de la riada.

El operativo de búsqueda movilizó durante casi dos semanas a unidades de Bomberos, voluntarios y comunarios de la zona, quienes recorrieron ríos, quebradas y áreas montañosas pese a las condiciones adversas.

A continuación, el video:

