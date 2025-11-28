TEMAS DE HOY:
Comunidad

Hallan un cuerpo tras 12 días de búsqueda en la riada de Achira

El hallazgo se produjo a tres horas de caminata desde la comunidad, en una zona alejada y de difícil acceso, aproximadamente a 70 kilómetros río abajo del punto donde ocurrió la riada.

Charles M. Flores

28/11/2025 12:35

Hallan un cuerpo tras 12 días de búsqueda en la riada de Achira. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras doce días de intensa búsqueda, personal de Bomberos logró encontrar este viernes el cuerpo de una de las dos personas desaparecidas luego de la riada registrada en la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata.

El hallazgo se produjo a tres horas de caminata desde la comunidad, en una zona alejada y de difícil acceso, aproximadamente a 70 kilómetros río abajo del punto donde ocurrió la riada. El cuerpo fue encontrado en una quebrada, entre matorrales y vegetación densa, lo que complicó las labores de recuperación del equipo de rescate.

Las autoridades aún trabajan en la identificación oficial. Se presume que podría tratarse de Ramona Banegas, de 87 años, o de Verónica Eve Peña, de 23, ambas arrastradas por la fuerza del agua el día del desastre. Las familias de las víctimas permanecen en vigilia mientras se aguardan los informes forenses.

El operativo de búsqueda, que se extendió por casi dos semanas, movilizó a unidades de Bomberos, voluntarios y comunarios de la zona, quienes recorrieron ríos, quebradas y áreas montañosas pese a las condiciones adversas.

