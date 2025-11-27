TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vecinos del Plan 3.000 apoyan renombrar avenida en honor a Monseñor Castellanos

La comunidad destaca la cercanía y las obras de Monseñor Castellanos, quien apoyó a jóvenes y familias del barrio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/11/2025 21:32

Santa Cruz, Bolivia

Vecinos de la ciudadela Plan 3.000, en Santa Cruz de la Sierra, expresaron su respaldo a la propuesta de cambiar el nombre de la avenida Che Guevara por el de Monseñor Nicolás Castellanos, sacerdote español recientemente fallecido y reconocido por su labor social en la zona.

El planteamiento, aprobado por el Concejo Municipal, busca rendir homenaje al religioso que dedicó gran parte de su vida al desarrollo de comunidades vulnerables en Santa Cruz, promoviendo proyectos educativos, culturales y de apoyo a la juventud.

“Para mí estaría bien que den el nombre a esta avenida, el nombre de un Monseñor que sí ha estado aquí, que ha hecho mucho por nuestra ciudad”, comentó una vecina del lugar.

Otros habitantes destacaron el legado del sacerdote en beneficio de los jóvenes y las familias humildes. “El Monseñor es un hombre que hizo un bien a la juventud, un bien a la gente humilde. Le dio mucho a su barrio, al Plan 3.000”, afirmó otro vecino.

Entre las obras impulsadas por Castellanos se encuentran espacios culturales, centros educativos y plazas recreativas. “Tenemos una plazuela muy hermosa que él ha construido, un centro cultural, y me parece muy bien el cambio”, añadió otra residente.

Para la comunidad, este reconocimiento no solo es un acto simbólico, sino un justo homenaje a una figura que dejó una huella profunda en la vida de los ciudadanos.

 

