Cochabamba se prepara para la Navidad con el pesebre más grande del país

Cochabamba ya respira Navidad. En el recinto ferial, la Alcaldía instaló el que promete ser el pesebre más grande de Bolivia, con figuras que superan los 4 metros de altura. El Niño Jesús, por ejemplo, mide alrededor de 2 metros, lo que da una idea de la magnitud de la obra que acompañará la feria navideña en la FEXCO.

“Este es, sin duda, el pesebre más grande que hay en Bolivia. Queremos realzar la Navidad en Cochabamba, que se consolida como la ciudad de la Navidad”, indicó René Quiroga, responsable de Obras Públicas de la Alcaldía.

Además del impresionante pesebre, el personal municipal trabaja en la instalación de foquitos y decoraciones luminosas que recorrerán toda la ciudad, especialmente pensadas para que los niños disfruten del ambiente festivo.

“Estamos en modo Navidad. Todo estará listo para el 8 de diciembre, cuando se inaugurará oficialmente la feria navideña en la FEXCO”, agregó Quiroga, destacando el esfuerzo de los departamentos de alumbrado público y obras para que la ciudad se vista de fiesta.

La anticipación ya se siente: desde hoy, los preparativos permiten a los visitantes apreciar el armado del pesebre y el despliegue de luces que iluminarán Cochabamba durante toda la temporada navideña, consolidando la ciudad como epicentro de la alegría y tradición navideña en Bolivia.

