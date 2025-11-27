Aunque faltan semanas para la Nochebuena, en algunos hogares la Navidad ya empezó a brillar. Uno de ellos es el de la familia Jiménez Rodríguez, que abrió las puertas de su casa para mostrar cómo se prepara para una de las épocas más esperadas del año. Entre luces, colores, villas en miniatura y un pesebre que ocupa un lugar central, su vivienda se transformó por completo en un pequeño mundo navideño.

Apenas se cruza la puerta, el espíritu festivo se hace sentir. “Tenemos el sector de las villas, el sector de los juegos mecatrónicos y lo más importante: el pesebre para la llegada de nuestro Niño Jesús”, cuenta una de las integrantes de la familia, mientras ajusta con cuidado una diminuta figura iluminada.

La tradición, aseguran, comienza con mucha anticipación. No es tarea de un día ni de una sola persona. “Iniciamos desde el 10 de noviembre, pero generalmente lo hacemos después de las fiestas de Todos Santos”, explica una de las familiares. Todo está calculado: lo que se arma primero, lo que se ajusta cada año y lo que falta por renovar.

Una familia adelanta la Navidad en Cochabamba y sorprende con un pesebre lleno magia. Foto: Red Uno

Y es que cada diciembre, su casa suma un detalle más. “En realidad no podría decirte cuánto hemos invertido. Los adornos son de un valor incalculable. Cada año vamos agregando algo que falta y viendo qué más podemos implementar”, añade otro miembro de la familia, entre risas que dejan ver el entusiasmo detrás de cada pieza.

Pero más allá de las luces y figuras, lo que hace especial esta tradición es el trabajo en equipo. En la familia Jiménez Rodríguez, la Navidad es sinónimo de unión. “Lo realizamos entre toda la familia. Viene mi mamá, mis hijas, mis cuñados, mi hermano. Es el apoyo de todos. Esta actividad nos une y nos recuerda el sentido de estas fechas”, afirman.

Con el brillo de las guirnaldas reflejado en los ojos y el aroma de hogar preparado para celebrar, la familia demuestra que la Navidad no solo se arma: se vive, se comparte y se hereda. En su casa, la magia ya empezó.

