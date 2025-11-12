Cochabamba se prepara para conmemorar la Batalla de Aroma con feriado departamental

Este 14 de noviembre, Cochabamba celebrará un feriado departamental en conmemoración de la histórica Batalla de Aroma, liderada por Esteban Arze, un hito clave en la gesta revolucionaria de Bolivia. La fecha también coincide con los aniversarios de la provincia y el municipio de Tarata, escenario principal de los actos oficiales.

La secretaria de Desarrollo Humano, Luz Ordóñez, detalló la agenda de actividades que se desarrollarán en el municipio de Tarata.

“Desde las 7:15 se realizará el traslado de los restos mortales hacia la plaza principal, seguido de una ofrenda floral y de símbolos patrios. A las 8:30 se celebrará la misa tedeum y, a las 9:30, la instalación de la sesión de honor. Finalmente, al mediodía, se llevará a cabo el tradicional desfile cívico institucional”, remarcó Ordóñez

El feriado departamental forma parte de la política de reconocimiento a fechas de relevancia histórica en los nueve departamentos del país, resaltando el valor de los héroes nacionales y la identidad regional. Los ciudadanos están invitados a sumarse a los actos protocolares y al desfile que promete reunir a instituciones educativas, autoridades y pobladores en un homenaje que revive la memoria histórica de Cochabamba.

