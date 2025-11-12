Las investigaciones por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Marcial Cruz Arancibia, apuntan cada vez con más fuerza a una peligrosa organización criminal: la banda de Nabor López Herbas, conocida como “Nuevo Amanecer”, señalada como el terror del trópico de Cochabamba.

Esta organización, conformada por clanes familiares, estaría detrás de más de 20 secuestros, extorsiones, asesinatos y hechos vinculados al narcotráfico. Según fuentes policiales, el grupo utilizaba armas de grueso calibre para ejecutar sus secuestros y extorsionar a sus víctimas.

El nombre de esta peligrosa banda vuelve a resonar tras conocerse nuevas denuncias que la vinculan con el asesinato del juez Cruz, ocurrido en Villa Tunari. De acuerdo con el abogado Ludwing Ledezma, quien publicó un video en redes sociales antes del crimen, varios integrantes de estas bandas habrían participado en el atentado.

Ledezma apuntó directamente a Ariel Villarroel, presunto líder de una banda de secuestradores asociada a “Nuevo Amanecer”, como el autor material del crimen. Según su versión, Villarroel habría ordenado el asesinato luego de que el juez Cruz se negara a liberar a Remberto López Herbas, hermano de Nabor López, el cabecilla de la organización.

“El responsable del asesinato del juez es Ariel Villarroel, al mando de la banda de secuestradores vinculada a Nabor López”, declaró Ledezma, quien además denunció presuntos intentos de manipular decisiones judiciales para favorecer al clan.

La banda de Nabor López, “Nuevo Amanecer”, estaría vinculada al crimen del juez Wilber Cruz. Foto: Red Uno

El organigrama criminal muestra la magnitud del poder que ejercía “Nuevo Amanecer”. En la parte superior figuraba Nabor López Herbas, asesinado en enero de 2025 dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro (La Paz), tras recibir varios disparos de otro reo, presuntamente por un ajuste de cuentas. A pesar de estar recluido, seguía operando desde prisión, coordinando secuestros y extorsiones.

Su hermano, Remberto López, actualmente detenido en el penal de San Pablo, Quillacollo, fue aprehendido nuevamente por su presunta implicación en el asesinato del juez Cruz.

En los allanamientos realizados por la Policía se incautaron documentos, cédulas de identidad y otros elementos que podrían ser clave para la investigación.

También se investiga a otros presuntos miembros del entramado criminal: Elvis, Ariel y Jimmy Villarroel, además de Ivert y Alfredo Rengifo Mérida, Mateo Rengifo Fernández, Boris Yanagua y un sujeto identificado sólo como Alexander. Todos ellos pertenecerían a clanes familiares del trópico vinculados a hechos de sicariato y narcotráfico.

El caso, declarado en reserva por la Fiscalía, mantiene en vilo a la población, mientras se aguarda que las investigaciones confirmen o descarten la participación directa de la banda de “Nuevo Amanecer”.

