VIDEO: Auto sale 'volando' por unas escaleras tras perder el control en Brasil

El conductor, que olvidó tomar su medicación para la presión arterial, perdió el control del vehículo y cayó por unas escaleras en Sao Paulo. Increíblemente, salió ileso y agradeció haber sobrevivido.

Ligia Portillo

12/11/2025 8:37

VIDEO: Auto sale volando por unas escaleras tras perder el control en Brasil. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un video que se ha vuelto viral muestra el impresionante momento en que un automóvil cae por unas escaleras en la zona sur de Sao Paulo, Brasil.

El conductor, identificado como Railson Souza, de 48 años, perdió el control de su vehículo luego de sentirse indispuesto mientras manejaba, tras olvidar tomar su medicación para la presión arterial.

En las imágenes se observa cómo el auto atraviesa la acera, cae por las escaleras y termina volcando hasta detenerse al pie de las mismas. A pesar de la violenta caída, Souza logró salir con vida y solo sufrió un rasguño en la mano.

Dios es maravilloso”, expresó el hombre conmovido desde su casa unas horas después del accidente, agradeciendo haber sobrevivido a lo que pudo haber sido una tragedia.

Mira el video:

 

