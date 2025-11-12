¡Terminó incrustado! Minibús se estrelló contra un semáforo en la ruta al occidente (Video)

Un violento hecho de tránsito quedó registrado en cámaras en el kilómetro 24 de la carretera al occidente, a la altura de la rotonda Montenegro, en el departamento de Cochabamba. En las imágenes se observa el momento exacto en que un minibús del transporte público se estrella con fuerza contra uno de los semáforos del lugar.

El impacto fue tan violento que el vehículo terminó completamente incrustado en la estructura metálica. Vecinos de la zona expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades competentes la reposición urgente del semáforo, ya que su ausencia representa un peligro constante para los conductores que transitan por el sector.

“Ahora es un riesgo cruzar, los vehículos grandes pasan a toda velocidad y uno tiene que esperar mucho para poder avanzar”, relató un vecino del lugar.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor o si al momento del accidente viajaban pasajeros en el minibús. Las causas del siniestro aún están siendo investigadas por las autoridades de Tránsito.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play