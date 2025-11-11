¡Sería el autor intelectual! Un preso del penal de San Pablo de Quillacollo planificó el crimen del juez Wilber Cruz

La investigación por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz dio un giro clave. Este martes se conoció que Remberto L. habría actuado como presunto autor intelectual del crimen que conmocionó a Cochabamba y al sistema judicial del país.

Remberto L. es hermano de Nabor López, integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y secuestros, según fuentes policiales. Ambos formarían parte de una estructura delictiva con operaciones en el trópico de Cochabamba y otras regiones.

El señalado ya se encontraba recluido en el penal de San Pablo de Quillacollo por otros delitos, pero durante las últimas diligencias, la Fiscalía y la FELCC allanaron su celda y hallaron elementos de convicción que lo vinculan directamente con la planificación del ataque.

Tras esos hallazgos, la Fiscalía dispuso su aprehensión formal dentro de este caso y ordenó que permanezca en aislamiento mientras continúan las investigaciones. Será procesado por el delito de asesinato, en calidad de autor intelectual.

Su audiencia de medidas cautelares está prevista para mañana, miércoles, jornada en la que se definirá si será enviado a detención preventiva mientras avanza la investigación.

Este avance se suma a la línea investigativa que establece que el ataque contra el juez no fue un hecho aislado, sino un crimen planificado, ejecutado por sicarios y motivado por intereses vinculados a redes criminales.

