Policial

Justicia ordena detención preventiva para los dos acusados del asesinato del juez Wilber Cruz en Cochabamba

Tras la audiencia cautelar, la justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva a Remberto López y Elvis Villarroel, acusados de asesinar al juez Wilber Cruz.

Red Uno de Bolivia

12/11/2025 21:49

Foto: Red Uno
Cochabamba

La justicia ordenó la detención preventiva de los presuntos autores del crimen que conmocionó a Cochabamba. El hecho ocurrió el pasado 7 de noviembre.

Los sospechosos, identificados como Remberto López Herbas y Elvis Villarroel Calle, fueron trasladados bajo un fuerte resguardo policial hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, donde se desarrolló la audiencia de medidas cautelares.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que vinculan directamente a los dos imputados con el crimen, entre ellos registros de cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque.

En las imágenes se observa cómo el juez, de 38 años, fue interceptado y atacado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo junto a su hijo de 18 años, quien presenció la tragedia.

El hecho causó consternación, familiares exigen a la justicia el esclarecimiento total del caso. Las investigaciones continúan para determinar el móvil del asesinato y si existen más personas implicadas.

Los dos acusados permanecerán recluidos de manera preventiva mientras avanzan las pericias y se recopilan más pruebas sobre el crimen.

 

