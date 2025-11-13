Recapturan a joven con detención domiciliaria por nuevo caso de estupro contra una menor

El fiscal Especializado en Delitos de Violencia Sexual, Jhon Montaño, informó este miércoles sobre un caso, donde un sujeto de 20 años fue capturado, el mismo cumplía detención preventiva por un caso de violación a niña, niño, adolescente.

Sin embargo, lo que llama la atención es que estaba libre y fue capturado tras una nueva denuncia, por un caso de estupro, tras sostener una relación sexual con una menor de 17 años.

“Se atendió un caso respecto a un muchacho de aproximadamente 20 años ha ejercido contra una víctima de 17, las circunstancias se han dado en la entrada del convite, donde la victima de 17 años no habría llegado a su domicilio es ahí donde la adolescente tuvo relaciones sexuales con este sujeto”, manifestó Montaño.

Tras percatarse que el sujeto tuvo participación en el hecho, fue recapturado y aprehendido, se habría constatado, que el sujeto fue beneficiado con detención domiciliaria y aprovechando esa situación salía del domicilio a consumir bebidas alcohólicas y a realizar su vida normal.

“Este sujeto captaba a la menor a través de WhatsApp e Instagram, realmente los delitos sexuales se están volviendo comunes, a mujeres niñas y adolescentes”, afirmó Montaño.

La autoridad recomendó a los padres de familia supervisar a los jóvenes para evitar este tipo de hechos.

