TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Allanamientos Juez Wilber Cruz Esposos muertos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Abandonan a un bebé recién nacido; su madre tiene 21 años y su padre 15

Un bebé fue abandonado por sus padres en El Alto. La madre tiene 21 años y el padre apenas 15; ambos desaparecieron tras el nacimiento del menor, ambos ya fueron identificados por las autoridades.

Jhovana Cahuasa

12/11/2025 11:20

Foto: Redes Sociales.
El Alto

Escuchar esta nota

El director de Género, Niñez y Atención Integral de la Alcaldía de El Alto, Cristhian Chipana, informó este martes sobre un caso de abandono infantil ocurrido hace poco más de dos meses.

Según el reporte, la madre del menor salió del hospital el 5 de septiembre tras dar a luz y no regresó para realizar el seguimiento médico del bebé, mientras que el padre, de 15 años, también desapareció.

Chipana señaló que ambos progenitores serían bebedores consuetudinarios y que la madre fue localizada por la Defensoría de la Niñez, encontrándose en situación de calle.

El bebé, de dos meses, fue trasladado a un hogar de atención, donde actualmente recibe cuidados médicos y seguimiento nutricional.

“Hoy fue dado de alta del hospital y ha sido derivado al Centro de Nutrición Albina de Patiño, a efectos de que se puedan realizar las acciones necesarias para su estabilización”, explicó Chipana.

Las autoridades anunciaron que se iniciarán acciones legales contra los progenitores por el delito de abandono, según confirmó el funcionario municipal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD