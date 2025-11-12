Abandonan a un bebé recién nacido; su madre tiene 21 años y su padre 15

El director de Género, Niñez y Atención Integral de la Alcaldía de El Alto, Cristhian Chipana, informó este martes sobre un caso de abandono infantil ocurrido hace poco más de dos meses.

Según el reporte, la madre del menor salió del hospital el 5 de septiembre tras dar a luz y no regresó para realizar el seguimiento médico del bebé, mientras que el padre, de 15 años, también desapareció.

Chipana señaló que ambos progenitores serían bebedores consuetudinarios y que la madre fue localizada por la Defensoría de la Niñez, encontrándose en situación de calle.

El bebé, de dos meses, fue trasladado a un hogar de atención, donde actualmente recibe cuidados médicos y seguimiento nutricional.

“Hoy fue dado de alta del hospital y ha sido derivado al Centro de Nutrición Albina de Patiño, a efectos de que se puedan realizar las acciones necesarias para su estabilización”, explicó Chipana.

Las autoridades anunciaron que se iniciarán acciones legales contra los progenitores por el delito de abandono, según confirmó el funcionario municipal.

Mira la programación en Red Uno Play