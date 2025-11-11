Identifican a la madre que abandonó a su bebé y en las próximas horas será aprehendida

La fiscal Rosemary Barrientos informó que ya fue identificada la madre del recién nacido que fue abandonado en el barrio Paraíso, zona del Avión Pirata, luego de haber nacido de manera prematura. La mujer será aprehendida en las próximas horas para prestar su declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Este hecho deja mucho que decir, porque toda madre lo primero que espera es tener a su bebé. Sin embargo, la progenitora de este niño está siendo buscada por la Policía. Debe prestar una declaración informativa y establecer cuáles fueron los móviles que la llevaron a consumir pastillas abortivas”, señaló Barrientos.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría ingerido dos pastillas por vía oral y otras dos por vía vaginal, lo que provocó un parto prematuro antes del tiempo normal de gestación.

Se realizó la autopsia médico legal al cuerpo del bebé, que no presentaba lesiones externas, pero sí una falta de desarrollo pulmonar. “El bebé no estaba listo para nacer; esa fue la causa de su muerte. Esperamos que la madre aparezca para que pueda recoger el cuerpo de su hijo”, añadió la fiscal.

El caso fue tipificado como delito de aborto, que según la normativa penal boliviana tiene una sanción de dos a seis años de privación de libertad.

Barrientos también adelantó que se iniciará una investigación contra el personal médico de la maternidad donde fue atendida la mujer, debido a que no se dio aviso a la Policía como exige la ley.

“Todas las instituciones públicas y privadas estamos en la obligación de informar cuando se presenta este tipo de situaciones. Cuando la madre llegó en ambulancia, lo primero que debió hacerse era llamar al 110, situación que no se dio. Tenemos documentos que prueban que fue atendida, y en las próximas horas se tomarán cartas en el asunto”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play