División Profesional: sin quórum, el Consejo no pudo sesionar

La reunión impulsada por la Federación Boliviana de Fútbol no pudo desarrollarse al no reunirse el número mínimo de participantes, por lo que se prevé una nueva citación para los próximos días.

La Federación Boliviana de Fútbol no logró llevar adelante el Consejo Superior de la División Profesional debido a la escasa presencia de clubes conectados a la sesión. Al no alcanzarse el quórum reglamentario, la instancia quedó automáticamente suspendida.

La convocatoria había generado reparos desde días antes, ya que varias instituciones solicitaron formalmente cambiar la fecha del encuentro. En total, siete clubes enviaron notas a la FBF argumentando inconvenientes administrativos y la coincidencia con el periodo de vacaciones de fin de año.

El encuentro estaba programado bajo la modalidad virtual; sin embargo, solo cuatro equipos ingresaron a la plataforma, situación que impidió la instalación legal del Consejo. Desde el ente federativo señalaron que se emitirá una nueva convocatoria para tratar los temas pendientes, manejándose de manera preliminar el martes 30 de diciembre a las 11:00 como posible fecha.

Entre los puntos a debatir figuraban las definiciones sobre los torneos y los formatos de competencia para la temporada 2026, un año condicionado tanto por la participación de clubes bolivianos en certámenes internacionales como por el calendario del Mundial de la FIFA. En ese contexto, se aclaró que Wilstermann no formaba parte de la reunión tras perder la categoría, mientras que Real Potosí sí estaba habilitado luego de su ascenso.

