“La madre logró cubrirlo”: Bebé sobrevive de milagro a un grave accidente; sus padres fallecieron

El subcomandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este martes a Red Uno sobre el trágico hecho que dejó dos personas fallecidas y un menor herido.

Según la autoridad policial, la vagoneta en la que viajaba la familia chocó frontalmente con un camión que circulaba en sentido contrario.

“Lamentablemente debemos informar sobre este hecho de tránsito, específicamente un choque frontal de un vehículo tipo camioneta con un camión que venía en sentido contrario, en la carretera Ancoraimes – Achacachi”, manifestó Paz.

El subcomandante destacó que la madre del bebé logró protegerlo, cubriéndolo con su cuerpo durante el impacto.

“El bebé logró sobrevivir porque la mamá tomó alguna acción que lo protegió en la parte inferior del vehículo, en la zona donde estaban los pies de la madre”, explicó Paz.

El menor fue trasladado de inmediato al hospital de Achacachi, donde actualmente se encuentra internado bajo observación médica, con fractura en la pierna derecha.

Familiares de los padres fallecidos acudieron al lugar del accidente y firmaron un acta de oposición para que los cuerpos les sean entregados y puedan realizar los actos fúnebres, mientras que el bebé sigue en recuperación.

