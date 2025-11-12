VIDEO: Este es el momento exacto en que un sujeto ingresó a robar en un instituto en Los Pozos

El hecho se registró la noche de este martes en un instituto de enfermería ubicado en la zona de Los Pozos, en la ciudad de Santa Cruz. En las grabaciones se puede ver cómo el individuo entra por una de las ventanas de un aula, aparentemente proveniente de un lote baldío colindante, para luego desplazarse hacia el laboratorio del instituto.

De acuerdo con el testimonio de la docente Giselle Rosales Galarza, el sujeto se dio modos para bajar al primer piso y acceder a los ambientes internos.

“Ingresó una persona a nuestra institución; creemos que se metió por un lote que es baldío y entró por una de las ventanas. Se dio maneras de bajar al primer piso para entrar a nuestro laboratorio”, relató Rosales.

El delincuente intentó sustraer una balanza de piso, pero la abandonó en el trayecto debido a su peso. Sin embargo, logró llevarse dos garrafas del establecimiento.

La docente expresó su preocupación por la falta de seguridad en la zona y por el riesgo al que están expuestas las personas que trabajan en el lugar, especialmente durante la noche.

