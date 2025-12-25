El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta naranja debido a un sistema de alta presión que provocará tormentas eléctricas en Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y La Paz. El ingeniero Ramiro Soliz, director de la institución, advirtió que "se van a tener lluvias moderadas a temporalmente fuertes con montos acumulados entre los 60 a 90 milímetros".

Alerta naranja y roja en 6 departamentos del país.

La situación es especialmente crítica en el Trópico de Cochabamba, donde rige una alerta hidrológica de prioridad roja hasta este sábado 27 de diciembre por el ascenso progresivo en las cuencas de los ríos Ichilo y Chapare. "Hay que tomar previsiones por estas precipitaciones", enfatizó Soliz, señalando que en Santa Cruz se esperan cielos cubiertos y vientos del noroeste durante la jornada.

De manera simultánea, las zonas altas de Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba podrán enfrentar nevadas de leves a moderadas que se extenderán desde este viernes hasta el domingo. Aunque se prevé una mejora en las temperaturas para el inicio de la próxima semana, las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante posibles contingencias climáticas.

