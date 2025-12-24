Solidaridad que cambia vidas: “Que No Me Pierda” cierra el año con historias de esperanza

En un emotivo programa especial de Navidad, Que No Me Pierda cerró ldestacando el poder de la solidaridad para transformar realidades. Historias marcadas por la enfermedad y la incertidumbre encontraron alivio gracias al apoyo de la gente e instituciones.

Uno de los casos fue el de Jorge Andrés, un niño que, debido a su delicado estado de salud, no podía exponerse a los conflictos generados por los bloqueos. Gracias al respaldo de Boliviana de Aviación (BoA), el menor pudo viajar de manera segura y reencontrarse con su hermanita para pasar la Navidad en familia.

“No es bueno que un niño atraviese este tipo de conflictos. Gracias a Dios y a la ayuda de todos, hoy pueden viajar y reencontrarse”, señaló nuestra presentadora Cecilia Bellido.

Otra historia que conmovió fue la de Gustavo Adolfo, quien llegó en estado crítico por un problema en el ojo izquierdo. Gracias a una campaña solidaria impulsada por el programa, fue operado con éxito y actualmente continúa su tratamiento médico, con una nueva intervención programada para el 5 de enero.

“Antes no veía nada y hoy estoy mucho mejor. Esto ha sido posible gracias a Dios y a cada persona que aportó con su granito de arena”, expresó Gustavo, visiblemente emocionado.

El cierre del programa estuvo marcado por el apoyo de emprendedores y aliados solidarios que entregaron regalos, canastones y electrodomésticos a las familias invitadas, reafirmando que la Navidad es tiempo de compartir, especialmente con los niños.

Desde el equipo del programa se destacó que estos logros no serían posibles sin la audiencia: “Lo consiguen ustedes. A través de su solidaridad logramos cambiar vidas, generar sonrisas y dar esperanza a quienes más lo necesitan”, destacó Cecilia.

