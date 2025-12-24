¿Compras de último momento? Estos son los precios de las carnes en la víspera de Nochebuena

En la víspera de la Navidad, cientos de familias se volcaron a los mercados de la ciudad para realizar las últimas compras y así preparar la tradicional cena que se comparte a la medianoche.

Uno de los puntos con mayor afluencia fue el mercado Antiguo Abasto, donde desde tempranas horas se registró una gran concentración de compradores.

Los comerciantes informaron que los precios de las carnes presentan variaciones y, en algunos casos, incrementos. La pierna de cerdo se comercializa a 35 bolivianos el kilo, mientras que la costilla oscila entre 48 y 50 bolivianos. “Hay bastante gente, lo que más se está vendiendo es el cerdo”, señaló una comerciante del sector.

Otro de los productos más buscados en estas fechas es el pato, cuyo precio alcanza los 45 bolivianos el kilo. En tanto, el pollo se oferta a 19 bolivianos, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para las familias.

La carne de res también registra precios elevados: la de primera se vende entre 75 y 78 bolivianos el kilo, el corte especial alcanza los 72 bolivianos y la pollerita se comercializa a 60 bolivianos.

Los vendedores coinciden en que el incremento en los costos está relacionado con el alza en el precio del combustible, situación que impacta directamente en el transporte y abastecimiento de los productos. Pese a ello, las familias no dejaron pasar la tradición y acudieron a los mercados para asegurar la cena de Nochebuena.

