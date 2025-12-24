Pasaje provisional de Bs 3 en Cochabamba desata incidentes y rechazo vecinal

La ciudad de Cochabamba cuenta con una nueva estructura tarifaria provisional para el transporte público. Luego de reuniones extendidas y un clima de alta tensión, la Alcaldía y el Comité de Transporte determinaron que el pasaje general para adultos será de 3 bolivianos, regularizando así un cobro que ya se venía dando de hecho en las calles.

La nueva escala tarifaria provisional

La tarifa establecida es de carácter transitorio y deberá cumplirse mientras la municipalidad realiza un estudio de costos técnico, el cual se estima que tomará entre dos y tres semanas, con resultados definitivos previstos para principios de febrero.

La escala de precios fijada es la siguiente:

Pasaje General (Adultos): Bs 3.

Tercera Edad y Personas con Discapacidad: Bs 2,50.

Universitarios y Estudiantes de Secundaria: Bs 2.

Escolares: Bs 1.

Hever Rojas, director de Movilidad Urbana, explicó que esta medida busca paliar la crisis económica actual mientras se obtiene el dato científico del nuevo estudio de costos que iniciará el 2 de enero.

Jornada de violencia y descontento

La determinación no dejó conforme a ninguna de las partes. Por un lado, los transportistas abandonaron la reunión sin dar declaraciones, argumentando que sus pretensiones eran nivelar el pasaje por encima de los 4 bolivianos debido al alza en los combustibles.

Por otro lado, representantes de la Fejuve, Control Social y el Comité Cívico expresaron su rechazo inicial. Los dirigentes vecinales denunciaron agresiones por parte del sector transporte, durante la reunión, y lamentaron el incremento del pasaje diferenciado, señalando que "aumentar 50 centavos afecta directamente el bolsillo de las familias".

En las puertas de la Unidad de Movilidad Urbana, la situación escaló a la violencia física. Vecinos y transportistas se enfrentaron con puñetes, empujones, pedradas y tomatazos, dejando un saldo de varias personas con heridas leves. La policía tuvo que intervenir para evitar que los conflictos pasaran a mayores una vez concluida la sesión.

Una "tarifa de consenso"

Calixto Vázquez, representante del Comité Cívico, calificó la medida como una "tarifa de consenso" ante posiciones extremas. "Las pretensiones del transporte eran mucho más altas y los vecinales querían que no se incremente nada. Se ha llegado a un punto intermedio", afirmó, destacando que el diálogo evitó un incremento mayor que pudo haber superado los Bs 4.

El Municipio anunció que iniciará de inmediato la socialización de estas tarifas con la población usuaria para evitar cobros arbitrarios por encima de lo estipulado durante este periodo de transición.

