Tránsito alerta por bloqueo en San Julián y recomienda tomar rutas alternas

El subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito, Miguel Burgoa, informó este martes sobre un bloqueo en la localidad de San Julián, que afecta la circulación vehicular hacia el departamento del Beni y la Chiquitanía.

“Se ha reportado un punto de bloqueo en San Julián, que está siendo tratado para establecer un diálogo y lograr un cuarto intermedio durante las fiestas de fin de año”, indicó Burgoa.

Por el momento, la circulación está suspendida, y los vehículos particulares que deciden transitar lo hacen bajo su propio riesgo. “Se recomienda no utilizar esa ruta y optar por vías alternas mientras se resuelve la situación”, añadió.

El bloqueo se produce en el marco de pedidos de abrogación del Decreto 5503, que establece ciertos puntos de control y determina la nivelación de los carburantes, motivo que ha generado la protesta.

Tránsito mantiene un monitoreo constante y hace un llamado a los conductores a seguir las indicaciones para evitar accidentes o contratiempos en esta temporada de alto flujo vehicular.

Mira la programación en Red Uno Play