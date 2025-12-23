TEMAS DE HOY:
Comunidad

Tras hechos de violencia, 'Mi Tren' restablece la Línea Roja y normaliza el servicio en Cochabamba

La operadora confirmó que el tren metropolitano vuelve a funcionar en sus tres líneas tras reparar daños sufridos durante hechos de violencia en la avenida Petrolera.

Milen Saavedra

23/12/2025 16:41

Mi Tren restablece el servicio en la Línea Roja tras ataques vandálicos en la avenida Petrolera. Fotos: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba, 'Mi Tren', informó oficialmente este martes que las operaciones en la Línea Roja se restablecieron satisfactoriamente hasta la parada El Molino. Con este anuncio, el sistema vuelve a operar en sus tres rutas (Roja, Amarilla y Verde), garantizando la movilidad de la población en el horario de 06:00 a 21:00.

Operatividad total

Con la habilitación de este tramo, la operadora confirmó que las tres líneas del sistema están funcionando simultáneamente para el beneficio de la población cochabambina:

  • Línea Roja

  • Línea Amarilla

  • Línea Verde

Para facilitar la movilidad de los usuarios, especialmente durante la temporada alta de fin de año, el servicio se mantendrá en su franja horaria establecida:

  • Horario de servicio: 06:00 a 21:00.

La Dirección General Ejecutiva de la institución agradeció la comprensión y confianza de los usuarios, subrayando que el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad sigue siendo el eje central de su gestión.

Antecedentes del conflicto

El restablecimiento del servicio ocurre tras una jornada de violencia registrada el pasado lunes. Según informó el director ejecutivo de Mi Tren, Juan Carlos Lazcano, bloqueadores que exigen la anulación del DS 5503 en la avenida Petrolera atacaron con piedras una unidad que se encontraba con pasajeros, incluidos niños y mujeres.

El ataque provocó daños materiales de consideración en los vidrios del vagón, obligando a los usuarios a abandonar la unidad y forzando la suspensión inmediata de las operaciones por seguridad. El tren afectado fue trasladado a talleres y cocheras para su reparación técnica.

