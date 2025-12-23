Habilitan aeronaves de la FAB para vuelos interdepartamentales

Ante la alta demanda de vuelos interdepartamentales por las fiestas de fin de año y el feriado prolongado, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, anunció este martes la habilitación de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para atender a la ciudadanía.

La autoridad explicó que esta medida fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Boliviana, con el objetivo de garantizar el traslado de pasajeros en un periodo de elevada demanda. “Es una gran noticia, en este mes de alta demanda se logró habilitar dos aeronaves. Como es de conocimiento público, Boliviana de Aviación no cuenta con suficientes aeronaves; se han ido recuperando algunas, pero aún no es suficiente”, señaló Zamora.

La información fue ratificada por el comandante general de la FAB, Sergio Armando Lora Araoz, quien precisó que los aviones habilitados pertenecen a la institución castrense: un Boeing 737 y un BAe 146.

“Con el objetivo de apoyar a la población durante este mes, se transportará pasajeros en las rutas La Paz–Cochabamba–Santa Cruz y Cobija. El costo de los pasajes será de Bs 700 en la ruta La Paz–Santa Cruz y Bs 380 de La Paz a Cochabamba. Estos precios están establecidos únicamente para cubrir los costos operativos, como combustible y mantenimiento”, afirmó el comandante de la FAB.

Las autoridades aclararon que este apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Boliviana tiene un carácter excepcional y solidario, y no busca competir con las empresas aéreas comerciales, sino colaborar con la población ante la coyuntura que atraviesa el país.

Mira la programación en Red Uno Play