Nacional

¿Por qué el Gobierno declaró feriado nacional el 26 de diciembre en Bolivia?

El Ejecutivo sorprendió con la emisión de un Decreto Supremo que declara feriado nacional y paraliza las actividades laborales después del feriado de Navidad. Conozca cuál es la disposición y qué fin tiene la medida.

Jhovana Cahuasa

22/12/2025 21:42

Foto: Prensa oficial.
Bolivia

El Gobierno nacional confirmó este lunes la declaración de un feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas para este próximo viernes 26 de diciembre. La decisión, oficializada mediante un Decreto Supremo, añade una jornada de descanso obligatorio en todo el territorio boliviano justo después de las celebraciones de Navidad.

El argumento central de esta normativa es el impulso a la economía a través del movimiento ciudadano.

Según reza el artículo único de la norma: “Se declara feriado nacional el día 26 de diciembre de 2025, con suspensión de actividades públicas y privadas, con el fin de promover el turismo interno como actividad económica estratégica”.

Con esta determinación, el asueto del jueves 25 de diciembre se conectará con el viernes 26, permitiendo que las familias bolivianas disfruten de un feriado largo de cuatro días (sumando el sábado y domingo).

Desde el Ejecutivo señalaron que esta pausa laboral no solo permitirá el desplazamiento de las familias que viajan por las fiestas de Nochebuena, sino que reactivará el flujo comercial en destinos turísticos nacionales, aprovechando la temporada alta de verano.

La suspensión de actividades tiene carácter obligatorio tanto para el sector público como para el privado en todo el país.

 

