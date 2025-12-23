¡Atención! Gobierno dispone jornada excepcional para los días 24 y 31 de diciembre

A través del Ministerio de Trabajo, el Gobierno nacional oficializó los horarios y descansos para el cierre de la gestión 2025. La disposición ratifica un "doble feriado" para la Navidad y establece horarios especiales para los días previos.

El comunicado recuerda que, bajo la normativa vigente, los días jueves 25 y viernes 26 de diciembre son jornadas de descanso total:

"Los días jueves 25 y viernes 26 de diciembre de 2025 se constituyen en FERIADOS NACIONALES con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia", dicta el documento oficial.

Para los días miércoles 24 y 31 de diciembre, el Ministerio ha dispuesto una flexibilización en el horario laboral:

"Se dispone de forma excepcional JORNADA CONTINUA DE TRABAJO HASTA HRS. 13:00 para la Administración Pública a nivel nacional. Las empresas o establecimientos laborales del sector privado deberán adecuar esta determinación por acuerdo entre partes".

La nota oficial pone especial énfasis en el impacto económico de estos días de descanso extendido. Según el Ministerio de Trabajo, la ampliación de los periodos de asueto favorece directamente a las regiones:

"El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico del país... favorece el desplazamiento interno de personas e incrementa la demanda de servicios turísticos, hoteleros, gastronómicos y de transporte", señala el comunicado.

Finalmente, las autoridades recordaron que esta determinación es de cumplimiento obligatorio, amparada en el Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, garantizando así el derecho al descanso de los trabajadores en el marco de las festividades de fin de año.

