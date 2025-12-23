TEMAS DE HOY:
Definen el pasaje en Cochabamba: estos son los nuevos precios desde hoy

El Comité del Transporte definió nuevas tarifas que ya entran en vigencia. Habrá precios diferenciados para estudiantes, escolares, adultos mayores y personas con discapacidad, en medio de protestas y enfrentamientos.

Silvia Sanchez

23/12/2025 17:12

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Tras una tensa reunión desarrollada en dependencias de Movilidad Urbana, el Comité del Transporte, con la participación del Transporte Libre, Transporte Federado y algunas organizaciones sociales, definió el nuevo costo del pasaje urbano en Cochabamba.

La tarifa general fue fijada en 3 bolivianos, lo que representa un incremento de 50 centavos en todas las modalidades del transporte público. Asimismo, se establecieron tarifas diferenciadas para sectores específicos:

  • Adultos mayores y personas con discapacidad: Bs 2,50

  • Estudiantes: Bs 2,00

  • Escolares: Bs 1,00

Las nuevas tarifas entran en vigencia desde esta jornada, según confirmaron las autoridades municipales.

Sin embargo, la determinación se dio en un contexto de conflicto y tensión. En puertas de Movilidad Urbana se registraron enfrentamientos entre vecinos y transportistas, luego de que un grupo de ciudadanos llegara a exigir que no se modifique el costo del pasaje.

Producto de las confrontaciones, se reportaron personas heridas, aunque hasta el momento no se emitió un informe oficial con el número exacto de afectados.

Las autoridades pidieron calma y anunciaron que se reforzarán los controles para evitar cobros indebidos y garantizar el respeto a las tarifas diferenciadas.

