Santa Cruz: Víctima del incendio en colchonería lucha por su vida

El paciente presenta graves quemaduras por inhalación y una severa intoxicación por monóxido de carbono.

Ximena Rodriguez

06/02/2026 22:14

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El hombre que resultó herido durante el incendio en una tienda de colchones de la Av. Grigotá, en la capital cruceña, se encuentra actualmente en estado crítico. Tras el siniestro, los equipos de emergencia procedieron a su traslado hasta las dependencias del Hospital Japonés.

El personal médico del nosocomio informó que el paciente presenta un cuadro complejo debido a quemaduras por inhalación y una severa intoxicación por monóxido de carbono.

"Lamentablemente necesita una unidad de Terapia Intensiva, está en Emergencias todavía y su estado es delicado, hay que esperar la evolución", explicaron los especialistas.

Actualmente, el afectado permanece bajo observación constante mientras se busca garantizar el soporte vital que su condición exige.

"Es un paciente con quemaduras por inhalación que lamentablemente se tiene que esperar un tiempo de evolución y está en estado crítico", explicó una persona del equipo médico.

 

