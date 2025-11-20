VIDEO: Se incendia un pabellón durante la cumbre climática COP30 en Brasil

Un incendio registrado este jueves en el recinto principal de la COP30, la cumbre climática de la ONU, provocó la evacuación preventiva de delegados, ministros y equipos técnicos en Belém, Brasil.

El fuego comenzó alrededor de las 14:30 hora local en la Zona Azul, área administrada por la ONU que alberga salas de negociación y pabellones nacionales. El incidente interrumpió temporalmente las discusiones de cerca de 200 países sobre transición energética, eliminación de combustibles fósiles y adaptación climática, a solo un día del cierre formal del evento.

Decenas de participantes abandonaron el lugar siguiendo los protocolos de emergencia. Testigos describieron columnas de humo y escenas de tensión, mientras minutos antes había intervenido el secretario general de la ONU, António Guterres.

Brigadistas de la ONU y bomberos locales controlaron rápidamente las llamas. Autoridades confirmaron que no se registraron heridos. “No hay posibilidad de cancelar la COP, que está siendo un éxito. La conferencia concluirá mañana como estaba previsto”, aseguró el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho.

Aunque la causa del incendio aún no ha sido confirmada, funcionarios del evento apuntan a un posible cortocircuito, sobrecarga de un dispositivo electrónico o accidente menor. El área afectada estaría cerca del pabellón de la India, sin que se hayan detallado los daños materiales.

A pesar del incidente, los equipos técnicos continuaron con la revisión de acuerdos pendientes y la organización aseguró que ningún documento ni reunión de alto nivel resultó afectado de manera irreversible. Las conclusiones finales de la COP30 se publicarán al cierre oficial de la jornada del viernes.

Belém, puerta de acceso a la Amazonía brasileña, ha enfrentado desde el inicio retos logísticos, incluyendo infraestructura limitada y altos costos de alojamiento, además de tensiones recientes con manifestaciones indígenas en zonas protegidas.

