VIDEO: Un perezoso 'acelerado' conquista TikTok con su reacción durante un rescate en Colombia

Un perezoso está derritiendo corazones en redes sociales tras viralizarse el video de su rescate en una vivienda de Colombia. Y es que el animalito, lejos de lucir lento y apacible como en Zootopia (película infantil), sorprendió con una agilidad y velocidad que dejaron sin palabras a miles de usuarios.

El creador de contenido IguanaTV, conocido por atender emergencias de fauna silvestre, contó que fue llamado después de que un perezoso apareciera dentro de una casa, desorientado y colgando de una losa mientras los perros del hogar ladraban sin parar. La escena dejó al animal estresado y aferrado con una fuerza impresionante.

“El animal apareció en la casa, al parecer desorientado. También los perros lo tenían asustado, colgando ya casi para caer. Pero él, con sus afiladas garras, se sostenía increíblemente”, relató el rescatista.

El influencer explicó que lo primero fue ganarse la confianza del perezoso, que aunque luce tierno, tiene garras afiladas y una mordida capaz de desgarrar un dedo. “A lo que más respeto le tengo es a sus dientes: parecen navajas”, confesó.

Tras varios intentos por tomarlo desde la espalda, la fuerza del animal sorprendió incluso al experto. Hubo que usar una cuerda para completar el rescate, algo que el perezoso no tomó con muy buen humor. Aun así, lograron bajarlo aunque estaba tan alterado que meterlo a una jaula fue imposible.

La solución terminó siendo tan peculiar como viral, el perezoso se aferró a una escalera y no la soltó más, así que el equipo decidió transportarlo así mismo fuera de la vivienda. Ya en el bosque —su hábitat natural— el animal, por voluntad propia, se soltó y escaló un enorme árbol con una velocidad que dejó atónitos a sus rescatistas y a millones de usuarios.

El video explotó en TikTok, generando una ola de comentarios divertidos: “El osito: suéltame y te suelto, suéltame y te suelto”, “Creo que nunca en su vida se había movido tan rápido, pobrecito jajaja”.

Mira el video:

