¡Alista las maletas! Este es el país que debes visitar este 2026 según tu signo zodiacal

Viajar en 2026 no será solo una forma de descanso, sino también una experiencia de cambio personal. Así lo plantea la astrología, que señala que este año estará marcado por fuertes movimientos planetarios que invitan a salir de la rutina, animarse a lo nuevo y explorar otros lugares del mundo.

Según especialistas y la revista Condé Nast Traveller, los cambios de signo de planetas como Saturno, Neptuno, Júpiter y Urano generan una energía especial para tomar decisiones importantes. En ese sentido, los viajes se convierten en una especie de impulso para el crecimiento interior y la reconexión personal.

FOTO: EFE

Cada signo del zodiaco tendrá un destino que mejor acompaña su proceso en 2026.

Para Aries, por ejemplo, el movimiento será clave y la mítica Ruta 66 en Estados Unidos aparece como el viaje ideal para sentirse libre y volver a conectar con su energía.

Tauro, en cambio, necesitará calma y naturaleza, algo que puede encontrar en Gabón, rodeado de selva y paisajes vírgenes.

FOTO: EFE

Géminis vivirá un año de despertar personal y Uluru, en Australia, se presenta como un destino de transformación profunda.

Cáncer buscará equilibrio emocional y lo encontrará en la provincia de Chiriquí, en Panamá.

Leo tendrá su momento de brillo en Medellín, una ciudad asociada a la creatividad y la celebración.

FOTO: EFE

Virgo necesitará orden y belleza, y Naoshima, en Japón, será el lugar indicado para cerrar ciclos.

Libra se inclinará por Guadalajara, México, para reconectar consigo mismo.

Escorpio por la Patagonia chilena del norte, ideal para procesos de introspección.

Sagitario por Hong Kong, un destino que amplía la mirada y el conocimiento.

Capricornio encontrará perspectiva en Oulu, Finlandia.

Acuario despertará su lado creativo en Minas Gerais, Brasil; y Piscis hallará inspiración espiritual en el norte de Namibia.

Para la astrología, 2026 no será un año para postergar, sino para animarse a vivir nuevas experiencias.

Mira la programación en Red Uno Play