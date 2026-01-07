TEMAS DE HOY:
Interpol Trata y tráfico de personas Pozo séptico

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Sobredemanda, contrabando, acopio y bloqueos generan las filas por garrafas con GLP, según el gobierno

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se refirió a las filas en demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP), donde identificó varios factores, entre ellos la sobredemanda, el contrabando, el acopio y los bloqueos.

Juan Marcelo Gonzáles

07/01/2026 18:44

Foto: Filas por GLP en El Alto APG
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se refirió a las filas en demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP), donde identificó varios factores que las causan, entre ellos la sobredemanda, el contrabando, el acopio y los bloqueos.

La autoridad de hidrocarburos, al momento de ser consultada sobre el abastecimiento y distribución de GLP, mencionó que existen varios factores:

“Es evidente que la diferencia de precios hace que exista una posibilidad de envío de este GLP hacia el contrabando. Otros elementos que explican esta situación: uno, hay una sobredemanda donde la gente está estocando; un segundo elemento es el desvío de este combustible; un tercer elemento, los bloqueos que están afectando (la distribución)”.

Medinaceli también anunció que están trabajando junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para poder implementar nuevos mecanismos de controlar estos factores que ocasionan desabastecimiento de este carburante.

En varios departamentos se han evidenciado filas en busca de este carburante; incluso vecinos tomaron la decisión de bloquear calles. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han garantizado el abastecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD