Sobredemanda, contrabando, acopio y bloqueos generan las filas por garrafas con GLP, según el gobierno

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se refirió a las filas en demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP), donde identificó varios factores que las causan, entre ellos la sobredemanda, el contrabando, el acopio y los bloqueos.

La autoridad de hidrocarburos, al momento de ser consultada sobre el abastecimiento y distribución de GLP, mencionó que existen varios factores:

“Es evidente que la diferencia de precios hace que exista una posibilidad de envío de este GLP hacia el contrabando. Otros elementos que explican esta situación: uno, hay una sobredemanda donde la gente está estocando; un segundo elemento es el desvío de este combustible; un tercer elemento, los bloqueos que están afectando (la distribución)”.

Medinaceli también anunció que están trabajando junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para poder implementar nuevos mecanismos de controlar estos factores que ocasionan desabastecimiento de este carburante.

En varios departamentos se han evidenciado filas en busca de este carburante; incluso vecinos tomaron la decisión de bloquear calles. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han garantizado el abastecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play